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Почти полсотни россиян не пустили в Украину: первые подробности
Украинские пограничники вечером 26 ноября не пропустили почти 50 россиян, которые летели через Минск в Киев.
Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.
Россиян вернули обратно в Минск, передает apostrophe.ua.
Граждане РФ прилетели в аэропорт "Жуляны" рейсами "Белавиа". В итоге их отправили обратно первым же рейсом.
"Начиная со вчерашнего дня почти пятьдесят человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов "Белавиа": трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа возвращенных была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня — 35", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
Причина непропуска не называется.
Напомним, 25 октября 2015 года было прекращено прямое авиасообщение между Украиной и Россией .
Теги: Донбасс, Киев, аэропорт, Минск, пассажиры, пограничники, россияне
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