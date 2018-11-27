- Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине13:12
- В Сети появилось нервное заявление Жириновского по введению военного положения в Украине12:32
- "Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина11:50
- Павел Климкин не исключил того, что Украина может вступить в войну с Россией10:08
- Украинский вопрос: в России рассказали о двух тузах в рукаве у Путина09:30
- Усиление российской агрессии и военное положение: как это повлияет на экономику Украины09:11
- Конфискация, комендантский час и досмотр личных вещей: как военное положение может повлиять на жизнь украинцев08:32
- Ельченко предупредил украинцев об опасности от РФ: "Есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска"07:51
- ФСБ РФ опубликовала «признания» захваченных украинских моряков. ВИДЕО07:28
- Военное положение: Полный список прав, которые могут ограничить украинцам22:50
"Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что власти России планируют колоссальные захваты украинской территории.
Власти Российской Федерации имеют грандиозные планы относительно оккупации и захвата украинской территории от Мариуполя до Приднестровья, передает "Диалог.UA".
Данное заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин. "Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья", - отметил он.
По мнению Климкина, само существование Украины для лидера РФ Владимира Путина - это "фундаментальная проблема для его системы". "Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристских действий у России есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и по расчленению Украины", - резюмировал глава МИД, подчеркивая, что Россия на этом не остановится.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Мариуполь, захват, Климкин
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- Ельченко предупредил украинцев об опасности от РФ: "Есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска"
- Уже накоплено большое количество танков: генерал указал на важную цель Путина в Украине
- Как остановить Путина: политолог назвал неожиданный сценарий
- Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»
- Взрывной доклад: как Россия спускалась в ад
- Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника12:48
- Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости12:09
- В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан11:09
- РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков10:52
- Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение10:29
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и от ВСУ и понесли серьезные потери09:52
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 ноября08:49
- Воняет химикатами. Жители Горловки жалуются на ужасное качество воды08:11
- Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек18:30
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта18:00
- Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине13:12
- Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника12:48
- В Сети появилось нервное заявление Жириновского по введению военного положения в Украине12:32
- Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости12:09
- "Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина11:50
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Названы самые дорогие певцы Украины11:20
- В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан11:09
- РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков10:52
- Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение10:29
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»