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Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине
Президент РФ Владимир Путин считает, что введение военного положения в некоторых областях Украины напрямую связано с предвыборной кампанией будущих кандидатов в президенты.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что в 10 регионах Украины введено военное положение. Отмечается, что после введения военного положения в Украине канцлер Германии Ангела Меркель выразила инициативу по проведению телефонных переговоров с президентом Путиным.
По сообщению Кремля, Путин заявил о том, что власти Германии должны добиться диалога с украинской верхушкой и уберечь их от необдуманных решений. Отмечается, что Путин выразил глубокую озабоченность действиями украинского Парламента и президента.
Кроме того, президент РФ продолжает настаивать на том, что украинские корабли нарушили международное право и были законно задержаны.
Также Путин по-прежнему настаивает на том, что все действия украинских властей связаны с предстоящей предвыборной гонкой.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, военное положение, выборы президента, Меркель
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