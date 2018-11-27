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Стало известно, как будут работать мобильные операторы и "Укрпочта" во время военного положения в Украине
Ни абоненты мобильных операторов, ни пользователи Укрпочты могут не волноваться, так как в работе компаний ничего не изменится.
Об этом сообщили в компаниях, передает "Диалог.UA".
26 ноября 276 голосами Рада проголосовала за введение военного положения в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.
Отмечается, что еще до введения военного положения и до заседания Верховной Рады представители всех трех украинских операторов "Водафон", "Киевстар" и "Лайфселл" сделали заявление, в котором сообщалось, что компании готовы к особому режиму в стране и обеспечат бесперебойную связь во всех регионах Украины.
В компаниях отметили, что как только будут введены какие-то особые изменения, то всех клиентов будут уведомлять. Отмечается, что во время военного положения может быть задействовано ограничения статьи Конституции 31-й, которая предполагает каждому гражданину тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.
В "Укрпочте" сообщили, что все выплаты, все посылки и вся корреспонденция будет доставляться вовремя, а цены за услуги останутся прежними.
Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта, мобильный оператор, военное положение, Конституция, Верховная Рада, мобильная связь
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