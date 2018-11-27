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Стало известно, как будут работать вокзалы, аэропорты и другие объекты в условиях военного положения
Из-за введения военного положения в Украине будет усилена охрана объектов инфраструктуры: вокзалов, ж/д станций, портов, аэропортов и других объектов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает donpress.com.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил:
«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.
Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.
Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решению военного командования».
При этом Омелян поручил создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения и добавил:
«Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть „тревожный рюкзак“ с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага».
Теги: Украина, Донбасс, аэропорт, вокзал, железнодорожный вокзал, охрана , штаб, ВСУ
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- Стало известно, как будут работать вокзалы, аэропорты и другие объекты в условиях военного положения13:28
- Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине13:12
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