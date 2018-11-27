Стало известно, как будут работать вокзалы, аэропорты и другие объекты в условиях военного положения

27.11.2018 13:28

Из-за введения военного положения в Украине будет усилена охрана объектов инфраструктуры: вокзалов, ж/д станций, портов, аэропортов и других объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает donpress.com.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил:

«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решению военного командования».

При этом Омелян поручил создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения и добавил:

«Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть „тревожный рюкзак“ с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага».