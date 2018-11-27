Украинцев призвали прийти в военкоматы: спорить бесполезно

27.11.2018 23:10

Ветеран АТО и блогер Алексей Петров рассказал о том, как действовать мужчинам, пропустившим шесть волн мобилизации, в сложившейся тревожной ситуации, сообщает Знай. юа.

В первую очередь, Петров призывает мужчин призывного возраста подойти в свой военкомат для уточнения данных.

При этом, отмечает участник боевых действий, нужно не быть наивными и не верить в дезинформацию. Так, почему-то распространен миф, что всех, кто придет в военкомат, немедленно заберут «в армию директором танка».

«Мобилизация, полная или частичная, пока не объявлена. А, если и будет объявлена, то первыми будут мобилизированы те, кто имеет отношение к оперативному резерву – 1», — уточняет Петров.

Ветеран убежден: все, кто начал истерику на тему выборов и того, что ситуация в Азовском море подстроена специально, могут больше ничего не слушать, а истерить и дальше. Приверженцев этой идеи Петров назвал идиотами. Также блогер указал, что военное положение предлагается ввести до конца января, а выборы должны состояться через целый месяц после того, как оно будет снято – в конце марта.

«Само же введение военного положения не запрещает лидеру «нового курса», главному лыжнику Буковели, или еще кому-то продолжать лепить бигборды в три ряда. Не стоит, сломя голову бежать в магазины сметая с полок все подряд, от «Тампаксов» до пива. Так же не нужно устраивать штурмы банкоматов, — пишет Петров.

Блогер подчеркнул, что любой пост в соцсети с фото или видеофиксацией передислокации украинских войск – это прямая работа на Кремль.

«Мало того, сейчас нас забросают фейковыми новостями. Нужно трижды перепроверять все увиденное и услышанное», — подытожил ветеран АТО.

Источник: https://from-ua.com