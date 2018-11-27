Украинский вопрос: в России рассказали о двух тузах в рукаве у Путина

27.11.2018 09:30

Известный российский политолог и профессор Лилия Шевцова рассказала о том, какие еще механизмы влияния на Украину может задействовать президент РФ Владимир Путин.

Об этом она рассказала в интервью "УП", передает apostrophe.ua.

Журналист издания заметил, что Кремль уже задействовал как военные действия, так и пропаганду, блокаду Азовского моря, санкции, газовый конфликте и т.д.

"Думаю, что теперь у Кремля в рукаве остаются два туза. Если речь идет об Украине.

Первый – это сложности с украинскими реформами; раскол украинской элиты и возможность усиления у вас пророссийской оппозиции.

Второй туз – это усталость Запада от украинских проблем и его растущее равнодушие. Вот недавно один из лучших корреспондентов "Шпигель" Christian Neef с горечью писал о забытой войне на Донбассе, которую Европа пытается не вспоминать.

Кремль делает ставку на то, что либеральные демократии устанут от Украины и вернутся к своему прагматизму. Тем более, что там есть влиятельные силы, которые мечтают о business as usual с Россией. И бизнес, и политики – реалисты типа Шредера, Саркози и Блэра, которые всегда готовы подзаработать на дружбе с нелиберальными режимами", - сказала Шевцова.

"Эпоха глобализации взрастила целое поколение "реалистов" из разных сословий – от политиков до интеллектуалов, которые считают, что эпоха ценностей завершена. Нужно переходить к прагматизму. Очень комфортное для самодержавия поколение. Именно оно сформировало на Западе мощнейшую лоббистскую машину по осуществлению интересов клептократии. И пока эта машина на разрушена", - добавила профессор.

Она подчеркнула, что сейчас в Европе наступает безвременье.

"Ангела Меркель в процессе ухода. А ведь именно она цементировала европейское единство. Макрон летит вниз со своим рейтингом. Великобритания не может разобраться с собственным уходом из ЕС. Трамп продолжает гробить трансатлантический союз – величайшие достижения Запада. Вот вам роскошное поле для игры в кремлевский гольф", - сказала политолог.