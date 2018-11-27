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"Укрзализныця" ввела "новогоднюю" отмену возврата билетов через Интернет

27.11.2018 15:20
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"Укрзализныця" ввела "новогоднюю" отмену возврата билетов через Интернет

"Укрзализныця" отменила возврат билетов через Интернет на период новогодне-рождественских праздников – с 15 декабря до 15 января, сообщает Телеканал новостей «24».
К такому шагу перевозчик прибегнул, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны перекупщиков билетов. Проездные документы можно будет вернуть только в железнодорожных кассах.
Сейчас в Украине создался дефицит билетов на праздничные дни. Продажа проездных документов на поезда, которые будут курсировать после 9 декабря, начался только 26 ноября.



Теги: билеты, Укрзализниця, Новый год
 
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