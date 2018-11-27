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В Сети появилось нервное заявление Жириновского по введению военного положения в Украине

27.11.2018 12:32
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В Сети появилось нервное заявление Жириновского по введению военного положения в Украине

Российский политик Владимир Жириновский весьма резко отреагировал на введение в Украине военного положения и начал угрожать соседней стране.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале, передает dialog.ua.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах Украины введено военное положение. Он убежден, что военное положение в Украине – это прямая угроза России и фактическое начало полноценных военных действий.

Политик поддержал действия Кремля в Азовском море и заявил, что следует без предупреждения уничтожать любую военную технику, которая пересекает российскую границу.

По словам чиновника, прямая война закончится уже через сутки и российских военных будут встречать с цветами в украинской столице. Жириновский во всех последующих негативных процессах обвинил президента Украины Порошенко и начал угрожать тому тюрьмой.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, военное положение, военная техника, Порошенко, Жириновский
 
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