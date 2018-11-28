​"Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины

28.11.2018 09:15

РФ не намерена развязывать полномасштабную войну с Украиной.

Такой сигнал Кремль послал через подконтрольный telegram-канал "Незыгарь". "Незыгарь" поделился очередным инсайдом из Кремля об Украине, передает "Диалог.UA". Агрессор РФ сейчас хочет убедить общественность, что атака на корабли Украины в Керченском проливе - единичный случай.

"Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной", - выдал "Незыгарь", который, согласно слухам, принадлежит Кремлю.

По всей видимости, этот месседж долетел и до Вашингтона. 26 ноября в Белом доме подтвердили планы на встречу президентов США и РФ на саммите "Большой двадцатки" уже на этой неделе. Кроме того, ресурс уверяет, что Германия якобы станет гарантом проведения президентских выборов в Украине весной. Об их отмене, к слову, речи и не шло, хотя РФ и яростно пытается убедить мир в обратном.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Порошенко рассказал, почему срочно потребовалось военное положение в Украине.



Источник: www.dialog.ua