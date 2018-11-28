- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
- Порошенко объяснил украинцам, как себя вести во время военного положения09:26
- "Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины09:15
- Ограничения на въезд граждан России: Украина за сутки отказала 75 россиянам08:45
- Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией08:30
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку08:00
- Агрессия России в Азовском море: в мире вспыхнули протесты против беспредела Кремля 07:45
- Военное положение: что будет с ценами, субсидией и безвизом07:33
- «Морози набирають обертів»: синоптик розповіла, якої погоди очікувати сьогодні, 28 листопада07:22
"Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины
РФ не намерена развязывать полномасштабную войну с Украиной.
Такой сигнал Кремль послал через подконтрольный telegram-канал "Незыгарь". "Незыгарь" поделился очередным инсайдом из Кремля об Украине, передает "Диалог.UA". Агрессор РФ сейчас хочет убедить общественность, что атака на корабли Украины в Керченском проливе - единичный случай.
"Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной", - выдал "Незыгарь", который, согласно слухам, принадлежит Кремлю.
По всей видимости, этот месседж долетел и до Вашингтона. 26 ноября в Белом доме подтвердили планы на встречу президентов США и РФ на саммите "Большой двадцатки" уже на этой неделе. Кроме того, ресурс уверяет, что Германия якобы станет гарантом проведения президентских выборов в Украине весной. Об их отмене, к слову, речи и не шло, хотя РФ и яростно пытается убедить мир в обратном.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Порошенко рассказал, почему срочно потребовалось военное положение в Украине.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, Кремль
- Российско-украинский конфликт: от войны горячей - к войне холодной
- Порошенко: "Я - президент мира!"
- Политолог: Украину и Россию ожидает длительный кровоточащий конфликт
- Кремль приступает к этапу легализации оккупированных территорий Донбасса- политолог
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Озвучены три уровня конфликта на Донбассе
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку08:00
- КПВВ на Донбассе изменят режим работы с 1 декабря07:12
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
- Порошенко объяснил украинцам, как себя вести во время военного положения09:26
- "Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины09:15
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Израильский стартап разработал технологию 3D-печати искусственного мяса08:56
- Ограничения на въезд граждан России: Украина за сутки отказала 75 россиянам08:45
- «Шахтер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» (ВИДЕО)08:37
- Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией08:30
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату