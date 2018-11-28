- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- Кремль ждут последствия катастрофических масштабов – Гулевская о результатах керченского инцидента 14:00
- В Украине запретили сдавать железнодорожные билеты через интернет13:48
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Адвокаты Зайцевой разваливают дело, приговора может не быть13:30
- Протест «евробляхеров»: КПП на границе со Словакией остаются заблокированными13:17
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В сторону оккупированной Керчи движутся ракетные комплексы «Бал». ВИДЕО12:46
- По всей Украине в срочном порядке закрывают школы12:32
- Третий фронт РФ в войне с Украиной: эксперты рассказали о тревожной информации 12:15
Адвокаты Зайцевой разваливают дело, приговора может не быть
В деле скандальных Зайцевой и Дронова, которых обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове, появились новые детали
В частности, прокуратура Харьковской области отреагировала на обвинения адвоката пострадавших Ларисы Матвеевой, которая ранее утверждала, что Зайцеву пытаются отбелить, чтобы другой фигурант дела получил более суровый срок.
По словам прокуроров, вина Зайцевой и Дронова полностью доказана, а скандальное заявление Матвеевой является лишь ее личной позицией.
«То, что она говорит о смягчающих или отягчающих вину обстоятельствах, не имеет большого принципиального значения. Мы считаем, что прокуратура свою работу выполнила. Вину как Зайцевой, так и Дронова мы доказали», — заявили в прокуратуре.
Кроме этого, сторона обвинения заявила, что так и не установлено место нахождения нарколога Федирко, которая освидетельствовала Зайцеву сразу же после трагедии, и рассказали, сможет ли ее отсутствие развалить скандальное дело.
«В деле есть ее показания. Да, Федирко — свидетель, но не ключевой. О чем она может рассказать суду? Была ли Зайцева под действием наркотиков? Но о чем сейчас суд? О том, наркоманка ли она? Нет. Суд о ДТП, унесшем жизни людей. Прокуратура доказала, что Зайцева проехала на красный свет и то, что у нее была превышена скорость. Для следствия сейчас это главное», — уверяют силовики.
Также в прокуратуре рассказали, когда может быть вынесен окончательный приговор главным подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове.
«Мы считаем, что вина и Зайцевой, и Дронова доказана полностью. Приговор может прозвучать лишь тогда, когда у адвокатов подсудимых закончатся их бесконечные ходатайства. Вот, например, сегодня (27 ноября) адвокат Зайцевой снова требовал проведения экспертизы, которая уже проводилась. Это затягивает дело», — заявили прокуроры и отметили, что защита Зайцевой может специально затягивать судебный процесс.
«Если раньше, когда действовал «закон Савченко», когда сутки, проведенные в СИЗО, считались за двое, можно было предположить, что адвокаты таким образом добиваются меньшего реального срока. Но «закон Савченко» отменен. Поэтому есть версия, что адвокаты подсудимых пытаются развалить дело. Они умышленно дискредитируют экспертов, требуя повторов экспертиз. Также они предлагают больше опираться на показания свидетелей.
Но что такое «свидетельские показания»? Поставьте в ряд десять человек и пусть перед ним пройдет одиннадцатый. Каждый из десяти опишет последнего разными словами. Это все субъективно. А вот показания экспертов отличаться не будут. Например, если эксперт определит рост, вес этого человека или группу крови. Вот поэтому адвокаты Зайцевой и Дронова делают ставку на дискредитацию именно экспертов. Сеют недоверие», — подытожили в прокуратуре.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Харьков, суд, расследование, приговор, адвокат, ДТП
- В Мариуполе шесть лет не могут вынести приговор врачу, заразившему троих новорожденных ВИЧ
- Конец дела Зайцевой: стали известны детали
- На вопросы отвечает юрист. Часть 54
- В Донецке таксиста посадили на четыре года из-за гибели чиновника
- Руководитель автошколы в Торезе "погорела" на взятке
- Суд постановил: директор донецкого стадиона виновен в избиении журналиста
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина09:41
- Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности09:33
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку08:00
- КПВВ на Донбассе изменят режим работы с 1 декабря07:12
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- Кремль ждут последствия катастрофических масштабов – Гулевская о результатах керченского инцидента 14:00
- В Украине запретили сдавать железнодорожные билеты через интернет13:48
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Адвокаты Зайцевой разваливают дело, приговора может не быть13:30
- Протест «евробляхеров»: КПП на границе со Словакией остаются заблокированными13:17
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В сторону оккупированной Керчи движутся ракетные комплексы «Бал». ВИДЕО12:46
- По всей Украине в срочном порядке закрывают школы12:32
- Третий фронт РФ в войне с Украиной: эксперты рассказали о тревожной информации 12:15
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату