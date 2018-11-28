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Человек Путина назвал дату войны с Украиной: «Братская мясорубка»
Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, который известен как человек президента России Владимира Путина, назвал дату войны между Россией и Украиной
Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.
«Будет ли война между Россией и Украиной (в ближайшее время – ред.)? Сейчас таким вопросом задаются все СМИ мира. Мой ответ, не будет», — сказал он. По словам человека Путина, конфликт возможен через несколько лет и не последнюю роль в этом якобы играет США.
Марков заявил, что американская сторона якобы боятся масштабного военного конфликта Украины с Россией сейчас, ему приводилось, что «украинская армия с большой вероятностью в большинстве своем перейдет на сторону России».
«Сейчас ставить под удар свой киевский русофобский режим US Deep State не будет. Война с Россией ими планируется примерно на 2022-ой или 2023-й год. К этому времени планируется сделать украинскую армию более сильной в сфере конвенциональных вооружений. И более сильной с точки зрения морального духа — то есть воспитанной в ненависти к России», — сказал человек Путина.
«Цель этой будущей войны — сделать такую братскую мясорубку, чтобы Путин не смог продлить свою власть или власть своей команды в 2024 году», — подытожил свои бредни Марков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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