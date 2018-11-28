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«До -12»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 листопада

28.11.2018 20:15
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«До -12»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 листопада

Як повідомляє український народний синоптик Наталія Діденко завтра у нашій країні буде без опадів, проте прохолодно, адже місцями температура опуститься до 12 градусів з позначкою мінус, передає replyua.net.

«29 листопада Україна потрапляє у повітряну смугу без опадів. Мороз компенсує цю атмосферну прогалину - буде щипатися практично повсюди, окрім крайнього півдня. До -5 -12 градусів вночі, вдень -3-7 градусів, у південній частині навіть близько нуля», - повідомила Наталія Діденко. 

Щодо погоди у столиці України, то там теж без опадів та значне зниження температури. Проте, як попереджає Діденко, на початку грудня у Києві очікується сніг та ще сильніші морози. «Кияни! Міцніше тримайтеся за метеоперила. Розкручується мороз, антициклон тиснутиме, опадів поки катма. Далі, 1-2 грудня з‘явиться сніг, 3-го та у ніч на 4-те грудня може врізати сильніший мороз, а вже з дня 4-го грудня та 5-го грудня потепліє. Самі розумієте, що може витворяти голова за такої синоптичної каруселі. Тому робимо профілактику вестибулярного апарату», - попередила українців синоптик. 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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