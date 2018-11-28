Генерал: Есть всего один способ, который поможет освободить захваченные россиянами украинские корабли

28.11.2018 11:29

Украинскому руководству уже нужно бить во все колокола и добиваться жесткой реакции мирового сообщества, благодаря которой Российская Федерация будет вынуждена отпустить украинских военнослужащих, которых российские пограничники на незаконных основаниях задержали 25 ноября в Керченском проливе. Для этого партнеры Киева на Западе должны ввести жесткие санкции против России – лишь это вынудит агрессора пойти на уступки.



Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Апострофа» высказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, давая оценку «морскому бою» в Азовском море.



Также он считает, что если НАТО, ЕС и США будут придерживаться единой позиции, то эскалации на Азовском море не будет, поскольку сейчас Украина не может вести там какие-либо боевые действия. «В конце концов, ситуация должна завершиться тем, что катера и буксир должны быть возвращены украинской стороне и следовать в том направлении, куда они шли», - пояснил Богдан.