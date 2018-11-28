Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Генерал: Есть всего один способ, который поможет освободить захваченные россиянами украинские корабли

28.11.2018 11:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Генерал: Есть всего один способ, который поможет освободить захваченные россиянами украинские корабли

Украинскому руководству уже нужно бить во все колокола и добиваться жесткой реакции мирового сообщества, благодаря которой Российская Федерация будет вынуждена отпустить украинских военнослужащих, которых российские пограничники на незаконных основаниях задержали 25 ноября в Керченском проливе. Для этого партнеры Киева на Западе должны ввести жесткие санкции против России – лишь это вынудит агрессора пойти на уступки. 

Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Апострофа» высказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, давая оценку «морскому бою» в Азовском море.

Также он считает, что если НАТО, ЕС и США будут придерживаться единой позиции, то эскалации на Азовском море не будет, поскольку сейчас Украина не может вести там какие-либо боевые действия. «В конце концов, ситуация должна завершиться тем, что катера и буксир должны быть возвращены украинской стороне и следовать в том направлении, куда они шли», - пояснил Богдан. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, моряки, конфликт, захват
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх