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Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский достаточно нервно прокомментировал решение властей Украины о введении в десяти областях страны военного положения в связи с агрессией Кремля в Азовском море и, как следовало ожидать, разразился громкими угрозами в адрес нашей страны, передает replyua.net.
В частности, депутат нелегитимной Госдумы РФ считает, что военное положение в части регионов Украины якобы будет способствовать окончательной победе страны-агрессора и ее триумфальный заход в Киев. Свою невменяемую точку зрения скандальный политик опубликовал на своем Telegram-канале.
«Военное положение и мобилизация в Украине — это фактически угроза России полноценной войной. Если такая война случится, то будет очень короткой. Уже к вечеру следующего дня Киев возьмут, а горожане встретят русских с цветами. Начнутся аресты членов украинского правительства», — написал Жириновский. Также он вновь размечтался полной оккупацией РФ Украины, отметив при этом, что на такие действия Кремль толкает политика Киева.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Москва, захват
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