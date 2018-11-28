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Ограничения на въезд граждан России: Украина за сутки отказала 75 россиянам
С понедельника, 26 ноября, по разным причинам украинские пограничники в столичных аэропортах не пустили в страну около 80 граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пишет «Радио Свобода».
«Со вчерашнего дня в столичных аэропортах по разным причинам отказано во въезде более 75 гражданам России», – сказали в ГПСУ.
Пограничники ссылались на отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов, отсутствие четкой цели приезда в Украину и тому подобное.
Председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев утром 27 ноября заявил о введении ограничений для граждан России на пунктах пропуска, через которые из Украины можно попасть на территорию аннексированного Россией Крыма. Речь идет о пунктах пропуска «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар».
«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пропуска относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, то их пропускают через украинские пункты пропуска в обе стороны без ограничений», – цитирует Гордеева новостное агентство «УНН».
Издание рассказывает со ссылкой на российский сайт «Фонтанка» историю одной из пассажирок, Дарьи Мерненко из Петербурга, которая в составе группы из 15 человек из Беларуси отправилась в 5 утра 27 ноября рейсом белорусской компании Belavia. В Киеве их несколько часов продержали в транзитной зоне, «не предложив ни воды, ни еды», а затем депортировали обратно в Минск. В загранпаспорте, по ее словам, пограничники поставили россиянам отметку «отказано во въезде в Украину».
В Государственном пограничном комитете Беларуси позже подтвердили, что воздушным транспортом из Киева вернулись 47 россиян, которым отказали во въезде на территорию Украины. Но, по их словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы иностранными гражданами. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский рассказал новостному сайту TUT.BY: «Начиная со вчерашнего дня, около 50 человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов "Белавиа": трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа тех, кого вернули назад, была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня – 35».
Бычковский отметил, что ко всем этим россиянам у белорусских пограничников на вылете вопросов не возникло. «Причину не пропуска не называют. Информации от Государственной пограничной службы Украины об изменении порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе, Российской Федерации, не поступало», – сообщил Бычковский.
Издание напомнило, что Россия и Украина прекратили прямое авиасообщение между странами 25 октября 2015. С тех пор граждане обеих стран вынуждены добираться транзитом через другие государства, часто – через Минск.
Минский аэропорт как транзитный для полетов в Украину используют, среди прочих, пассажиры украинской авиакомпании «МАУ». По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, из этих рейсов граждан Российской Федерации в Минск не возвращали.
В Государственной пограничной службе Украины не подтверждают информацию о точном количестве граждан России, которым в понедельник отказали во въезде на украинскую территорию. «Обычно, после агрессии России против Украины, которая началась в 2014 году, мы более пристальное внимание уделяем именно гражданам России. Согласно украинскому законодательству, мы можем отказать иностранцам во въезде, если они не могут подтвердить цель своей поездки или представляют угрозу национальной безопасности», – сообщили изданию в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, таможня, граница, россияне, отказ
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