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Путин обвинил Порошенко в конфликте с ВМС ВСУ в Азовском море

28.11.2018 17:12
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Путин обвинил Порошенко в конфликте с ВМС ВСУ в Азовском море

Президент России Владимир Путин назвал провокацией украинских властей конфликт в Керченском проливе с захватом россиянами кораблей ВМС Украины.

Об этом он сказал, комментируя события 25 ноября.

Российский президент высказал мнение, что больше всего заинтересован в конфликте президент Петр Порошенко в преддверии выборов в Украине. Так, Путин отметил:

«Нечистоплотная игра в интересах подавления политических оппонентов и продажи антироссийских настроений».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Азовское море, конфликт, ВМС, ВСУ, Порошенко
 
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