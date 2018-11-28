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Путин обвинил Порошенко в конфликте с ВМС ВСУ в Азовском море
28.11.2018 17:12
Президент России Владимир Путин назвал провокацией украинских властей конфликт в Керченском проливе с захватом россиянами кораблей ВМС Украины.
Об этом он сказал, комментируя события 25 ноября.
Российский президент высказал мнение, что больше всего заинтересован в конфликте президент Петр Порошенко в преддверии выборов в Украине. Так, Путин отметил:
«Нечистоплотная игра в интересах подавления политических оппонентов и продажи антироссийских настроений».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Азовское море, конфликт, ВМС, ВСУ, Порошенко
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