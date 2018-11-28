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Россия намерена разместить в Крыму четвертый дивизион С-400

28.11.2018 18:00
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Россия намерена разместить в Крыму четвертый дивизион С-400

На территорию незаконно аннексированного Крыма планируется отправить четвертый зенитно-ракетный дивизион С-400 Триумф.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом сегодня сообщил представитель Южного военного округа России полковник Вадим Астафьев. «В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ"» - сказал Арефьев.

В то же время он добавил, что ранее зенитно-ракетный дивизион с большим успехом выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в районе полигона в Астраханской области. Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО осуществляли стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели. На сегодняшний день в Крыму расположены три дивизиона ЗРС С-400.

Следует напомнить, что в декабре 2016 года Россия развернула первый полк С-400 в Крыму, в районе оккупированной Феодосии.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, вооружение
 
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