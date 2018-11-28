Семьям пленных украинских моряков предлагают материальную помощь: названа сумма

28.11.2018 18:34

Семьям украинских моряков, которых россияне захватили в плен 25 ноября, могут выплатить материальную помощь

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, омбудсмен предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных. По словам Денисовой, государственная программа помощи сейчас действует в отношении политзаключенных. Комиссия при МинВОТ выносит решения об оказании их семьям материальной помощи в размере 100 тысяч гривен. Она же внесла предложение в правительство, чтобы такой механизм действовал не только в отношении семей политзаключенных, но и военнопленных.

Недавно стало известно, что захваченных украинских моряков держат в женском блоке СИЗО Симферополя.

Также в сети показали записку украинского матроса Сергея Цибизова после задержания в результате российской агрессии.

Послание адресовано его родным.

«У меня все хорошо, не волнуйтесь. Люблю, целую», — говорится в ней.

Напомним, в аннексированном Симферополе 27 ноября оккупационные власти начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 из них были арестованы.

В ходе заседания суда капитан малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы ФСБ и признаваться в преступлениях, которые он не совершал.

Список военнопленных уже опубликован в сети.

Юрий Будзило;

Вячеслав Зинченко;

Андрей опрыскать;

Сергей Цибизов;

Андрей Артеменко;

Владимир Терещенко;

Евгений Семидоцький;

Виктор Безпальченко;

Андрей Шевченко;

Владимир Варимез;

Михаил Власюк;

Богдан Головаш;

Сергей Чулиба;

Олег Мельничук,

Богдан Небылица;

Владислав Костишин;

Сергей Попов;

Юрий Безъязычный;

Роман Мокряк;

Андрей Эйдер;

Василий Сорока;

Андрей Драч;

Владимир Лесной;

Денис Гриценко.

Отметим, что глава ВМСУ Игорь Воронченко передал записку пленным украинским морякам через адвокатов.

Как известно, под давлением российсиких спецслужб украинских моряков заставили давать ложные показания. Воронченко отнесся к этому с пониманием.

«Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса», – отмечает Воронченко в письме.

Источник: https://politeka.net