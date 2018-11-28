Сестра Савченко сообщила о риске «пожизненного увечья» для нардепа

28.11.2018 22:04

Если находящаяся в СИЗО народный депутат Надежда Савченко не получит необходимую помощь в следственном изоляторе СБУ после операции на колене, ей может грозить пожизненное увечье. Об этом заявила ее сестра Вера Савченко.

Так, сестра нардепа отметила:

«После операции из ноги Надежды торчали дренажи, чтобы стекала жидкость и кровь. Сотрудники СБУ хотела забрать ее в СИЗО в тот же день, но мы с боем отстояли сутки в больнице. Надеялась, сестру заберут обратно в следственный изолятор после обеда, чтобы можно было поменять повязки и сделать необходимые процедуры. Но увезли еще в 09:30».

По словам Веры Савченко, на данный момент Надежда в своей камере, хотя ей якобы стационар необходимо не менее, чем несколько дней, так как возможные осложнения могут угрожать пожизненным увечьем. Также, она уточнила, что из-за этого они намерены подавать иск в Европейский суд по правам человека, так как считают подобные действия нарушением ее прав.

Источник: https://donpress.com