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Сестра Савченко сообщила о риске «пожизненного увечья» для нардепа
Если находящаяся в СИЗО народный депутат Надежда Савченко не получит необходимую помощь в следственном изоляторе СБУ после операции на колене, ей может грозить пожизненное увечье. Об этом заявила ее сестра Вера Савченко.
Так, сестра нардепа отметила:
«После операции из ноги Надежды торчали дренажи, чтобы стекала жидкость и кровь. Сотрудники СБУ хотела забрать ее в СИЗО в тот же день, но мы с боем отстояли сутки в больнице. Надеялась, сестру заберут обратно в следственный изолятор после обеда, чтобы можно было поменять повязки и сделать необходимые процедуры. Но увезли еще в 09:30».
По словам Веры Савченко, на данный момент Надежда в своей камере, хотя ей якобы стационар необходимо не менее, чем несколько дней, так как возможные осложнения могут угрожать пожизненным увечьем. Также, она уточнила, что из-за этого они намерены подавать иск в Европейский суд по правам человека, так как считают подобные действия нарушением ее прав.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СИЗО, Савченко
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