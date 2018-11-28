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Стало известно, где содержат захваченных украинских моряков

28.11.2018 16:35
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Стало известно, где содержат захваченных украинских моряков

Захваченные в Керченском проливе украинские моряки сейчас размещены в женском блоке СИЗО оккупированного Симферополя, отдельно от остальных арестантов. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

На своей странице в соцсети он пишет:

«Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в „женский блок“, подальше от арестантов, в несколько камер. То есть они не находятся по одиночке. В солидарность с ними арестанты собрали, сколько могли, чай, кофе, одежду для них. До заезда моряков в СИЗО прошли проверки, такие же ожидаются сегодня».

Также, журналист уточнил, что сегодня Киевский районный суд оккупированного Симферополя изберет меру пресечения для оставшихся девяти моряков. По информации суда, заседания начнутся с 14:00.

По информации, меру пресечения будут избирать военным морякам Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безъязычному, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Драчу.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Керчь, моряки, захват
 
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