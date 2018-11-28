Третий фронт РФ в войне с Украиной: эксперты рассказали о тревожной информации

28.11.2018 12:15

Эксперты начали говорить о том, что в Украине был создан 3-й фронт, где будут происходить конфликты с армией РФ.

Первые же два, по сообщениям аналитиков, были созданы на Донбассе и территории оккупированного Крыма.

Аналитики сообщили о том, что действия в Азовском море привели к созданию очередной территории для сражений. Первые же два, как отмечают эксперты, были созданы Россией на оккупированном Донбассе, а также в Крыму, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на портал Hyser. "4 года назад Российская Федерация открыла два фронта против Украины. В самом начале Кремль оккупировал Крымский полуостров, который в данный момент превращает в собственную военную базу, а после этого начал спонсировать сепаратистов на Донбассе. Так были открыты два фронта", - сказали эксперты в самом начале.

Сегодня же аналитики заговорили о создании третьего фронта в водах Черного моря. Эксперты сказали, что Путин пошел на такой радикальный шаг, чтобы поднять собственную популярность среди россиян, поскольку его рейтинги в последнее время сильно упали. Напомним, все началось с захвата украинских кораблей Российской Федерацией в Керченском проливе. Кроме того, журналист рассказал, когда в Керченский пролив войдут корабли НАТО, чтобы помочь Украине.



Источник: www.dialog.ua