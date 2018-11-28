Украинцам не связанным с армией запретили носить военную форму

28.11.2018 11:14

В Запорожской области гражданским лицам запретили носить военную форму.

Такое решение приняли в целях безопасности, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ситуацией и навредить населению области.

Об этом во время брифинга в ОГА заявил руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

"Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью", - сообщил глава областной полиции.

Источник: https://from-ua.com