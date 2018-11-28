Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В сторону оккупированной Керчи движутся ракетные комплексы «Бал». ВИДЕО

28.11.2018 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В сторону оккупированной Керчи движутся ракетные комплексы «Бал». ВИДЕО

В аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

По трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал", что показал на видео российский пропагандистский канал RT, передает УП.

В октябре этого года ракетные комплексы, в том числе "Бал", оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении, напоминает Лига.net.

В то же время, представитель Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев заявил "Инрерфаксу", что зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Керчь, оккупация, ракетный комплекс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх