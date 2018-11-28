В сторону оккупированной Керчи движутся ракетные комплексы «Бал». ВИДЕО

28.11.2018 12:46

В аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

По трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал", что показал на видео российский пропагандистский канал RT, передает УП.

В октябре этого года ракетные комплексы, в том числе "Бал", оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении, напоминает Лига.net.

В то же время, представитель Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев заявил "Инрерфаксу", что зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму.

Источник: https://from-ua.com