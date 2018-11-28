В Украине запретили сдавать железнодорожные билеты через интернет

28.11.2018 13:48

Это мера временная.



В декабре начнет действовать ограничение на возврат железнодорожных билетов онлайн. Купить их по-прежнему можно через интернет, а вот если у вас по разным причинам не получается уехать по приобретенному билету, но сдать его можно будет только в кассах на вокзале.



На сайте «Укрзализныци» появилась информация о том, что с 15 декабря до 15 января возврат билетов будет проходить только «вживую», то есть через железнодорожные кассы. Такую меру ввели для того, чтобы бороться со спекулянтами и предотвратить искусственный дефицит билетов.



В УЗ подчеркнули, что массовая скупка билетов начинает в первые минуты открытия продажи, но затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.



Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок. В указанный период, с 15 декабря до 15 января, групповые заявки можно будет оформить только при наличии свободных мест в дополнительных поездах.

Источник: https://zi.dn.ua