- "Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины09:15
- Ограничения на въезд граждан России: Украина за сутки отказала 75 россиянам08:45
- Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией08:30
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку08:00
- Агрессия России в Азовском море: в мире вспыхнули протесты против беспредела Кремля 07:45
- Военное положение: что будет с ценами, субсидией и безвизом07:33
- «Морози набирають обертів»: синоптик розповіла, якої погоди очікувати сьогодні, 28 листопада07:22
- КПВВ на Донбассе изменят режим работы с 1 декабря07:12
- Порошенко заявил, что Путин отказался от разговора по конфликту в Азовском море07:10
Военное положение: что будет с ценами, субсидией и безвизом
Вчера, 26 ноября, парламентарии проголосовали за введение в Украине военного положения. О том, что будет с курсом доллара, ценами, субсидией и безвизом, рассказали эксперты и аналитики, пишет КП в Украине.
Банки и вклады
То, что курс доллара и евро будет расти, говорят все эксперты. И хотя менялы уже сегодня просили за доллар больше 30 гривень, экономист Андрей Блинов говорит о курсе на уровне 28,5 – 29 гривень. Что касается банков, прямых угроз для них нет.
Вкладчики не смогут массово снимать деньги с депозитов, так как часто договоры заключались на определенный период. А снять раньше либо невозможно, либо не выгодно. Национальный банк Украины рекомендует финансовым учреждениям во избежание паники, почаще заправлять банкоматы.
Глава Национального банка Яков Смолий заверил, что все банковские офисы и отделения будут работать в нормальном режиме.
А что цены?
Военное положение может привести к системному невыполнению договорных обязательств между предприятиями. Ведь, по мнению аналитика Алексея Куща, в Украине нет по этому вопросу судебной практики. Не исключается, что может быть паника, спекуляции, если учесть, что цены на продукты питания государство не регулирует.
Экономист Андрей Мартынюк предполагает, что пострадают малообеспеченная прослойка населения. Так как, в первую очередь, подорожание коснется дешевых сегодня продуктов питания – муки, круп и так далее. Хотя о военном положении знают уже все украинцы, но ситуацию переживают без паники. Утром 26 ноября ни на заправках, ни в магазинах, ни у банкоматов ажиотажа и очередей не было.
Соцвыплаты и субсидии
Изменений в правилах назначения субсидий и других видов государственной помощи в связи с введением военного режима не будет. Но, как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, могут увеличиться расходы на оборону и уменьшиться – на социальные выплаты.
А это и пенсии, и субсидии, и детские пособия. То есть, если в Украине будет действовать принцип «все для фронта», то расходы на образование, медицину и социальные программы сократят.
Что будет с безвизом
Аналитик Андрей Вигиринский считает, что действие безвиза приостановлено не будет. Со стороны ЕС это быстро не делается: давали безвиз все 28 стран, значит, все 28 должны его и прекратить. Вигиринский напоминает, что «механизм ограничений прописан в условиях предоставления. На момент предоставления Украина была в состоянии жертв агрессии и с территориальным спором, но Европу это не остановило».
Как пользовались страны ЕС нашей трудовой силой, так и будут. И экономист Андрей Мартынюк говорит о том, что отток молодых украинцев усилится еще больше. В условиях военного положения молодые люди вместо опасной службы в армии выберут работу в Польше или Венгрии.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, субсидия, военное положение, безвизовый режим
- Что будет с ценами и курсом валют до конца года
- Цены на газ в Украине: кто не сможет получить субсидию
- В Украине отменят ночные поезда
- Рост цена на газ может увеличить количество субсидиантов до 90%
- Донбасс после повышения тарифов заплатит за газ на 600 миллионов больше
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку08:00
- КПВВ на Донбассе изменят режим работы с 1 декабря07:12
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- "Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины09:15
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Израильский стартап разработал технологию 3D-печати искусственного мяса08:56
- Ограничения на въезд граждан России: Украина за сутки отказала 75 россиянам08:45
- «Шахтер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» (ВИДЕО)08:37
- Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией08:30
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»08:08
- На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку08:00
- Агрессия России в Азовском море: в мире вспыхнули протесты против беспредела Кремля 07:45
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату