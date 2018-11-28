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Военное положение: командующий ОС обратился к жителям Донбасса
Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет жителей Донецкой и Луганской областей, что введение военного положения не повлияет на их жизнь.
Обращение командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева обнародовал 28 ноября пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает УП.
Он отметил, что военное положение фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет.
"Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации", – подчеркнул Наев.
Командующий ООС отметил, что большинство мер, которые будут реализованы в рамках военного положения, касающиеся военных частей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил.
Отмечается, что ОС продолжат защищать территории и сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.
В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное.
Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.
"О любых изменениях относительно мер правового режима военного положения будет сообщено дополнительно", – пообещал Наев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ООС
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