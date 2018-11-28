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Военное положение в Украине: что обязательно нужно знать водителям

28.11.2018 16:20
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Военное положение в Украине: что обязательно нужно знать водителям

Водители должны быть осторожными и внимательными при передвижении в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая, Запорожская.

Территории этих областей граничат с Российской Федерацией, непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, выходом к акватории Черного и Азовского морей. Военный режим должен продлиться до 25 декабря.

Передвигаясь по этим территориям, водители должны подготовиться к некоторым дискомфортным ситуациям. При военном положении, у людей, которые передвигаются за рулем, могут проверять документы и автомобиль без объяснения причин на проверку. Также, будет ограничиваться въезд и выезд с некоторых территорий. Еще закон предусматривает комендантский час и «принудительное изъятие и отчуждение имущества у юридических и физических лиц для нужд обороны».

Для соблюдения порядка, водителям рекомендуют не вступать в конфликты с полицией и военными, и стараться сохранять спокойствие, всегда проверять наличие необходимых документов, перед тем, как сесть за руль.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, водитель, военное положение
 
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