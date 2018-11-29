Экономический террор в Азове: РФ заблокировала 2 порта Украины, у Керченского пролива ждут 35 судов

29.11.2018 08:10

Россия блокирует Керченский пролив для кораблей, следующий в украинские порты в Азовском море и из них. Ожидают аж 35 судов.

О ситуации в Азове рассказал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Диалог.UA".

После атаки на корабли ВМС Украины 25 ноября Россия полностью заблокировала порты Мариуполя и Бердянска на вход и выход судов. Керченский пролив перекрыт оккупантом. По последним данным, захода в Азовское море ожидают 18 судов, а выхода еще 8. "Движение осуществляется лишь в направлении российских портов в Азове", - уточнил министр, добавив, что РФ фактически устроила экономический террор Украине и целенаправленную дестабилизацию региона. Омелян уверен, что цель оккупанта - постепенное вытеснение Украины из ее законных территорий, закрепленных нормами международного права.