Меркель обсудит с Путиным эскалацию в Азовском море на саммите G20

29.11.2018 15:31

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море.

Об этом Меркель заявила на немецко-украинской конференции в Берлине, передают Reuters и novosti.dn.ua.

Канцлер добавила, что Запад вводит санкции в отношении России, чтобы отстаивать международное право.

«Мы не накладываем на Россию санкции ради санкций, мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если они территориально близки к России, имеют право на собственное развитие», – сказала Меркель.