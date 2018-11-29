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Меркель обсудит с Путиным эскалацию в Азовском море на саммите G20

29.11.2018 15:31
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Меркель обсудит с Путиным эскалацию в Азовском море на саммите G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море.

Об этом Меркель заявила на немецко-украинской конференции в Берлине, передают Reuters и novosti.dn.ua.

Канцлер добавила, что Запад вводит санкции в отношении России, чтобы отстаивать международное право.

«Мы не накладываем на Россию санкции ради санкций, мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если они территориально близки к России, имеют право на собственное развитие», – сказала Меркель.



Теги: Россия, Донбасс, саммит, Путин, Азовское море, Германия, G20, санкции, Меркель, эскалация
 
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