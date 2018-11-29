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Назван масштабный план Путина по Азову и военному положению в Украине
Провокацией в Азовском море президент России Владимир Путин своей целью преследовал развертывание третьего Майдана.
Об этом заявил известный британский специалист по политике России Джей Шерр, передает apostrophe.ua.
"Я вижу еще одну причину, почему это произошло сейчас. Она очевидна для всех украинцев - это президентские выборы в марте. Кремль хотел спровоцировать президента Порошенко на введение не просто военного положения, а жесткой его формы - приостановление демократических прав и переноса президентских выборов. В надежде, что это выведет людей на улицы и потенциально приведет к третьему Майдану. Но также даст Юлии Тимошенко "мантию" защиты демократии в Украине. Поэтому со стороны
Россия это и реакция, и, пожалуй, провокация. И ставка была на то, что Украина не ответит на произошедшее сбалансировано и рационально", - сказал он.
По мнению эксперта, он предполагал то, что Россия пойдет на новую провокацию.
"Я ожидал, что что-то подобное произойдет в этой или другой потенциальной зоне конфликта, с момента, когда Экуменический Патриархат в Константинополе объявил о предоставлении Томосу об автокефалии Украинской православной церкви. Первым ответом на это решение, которое вполне удивило Москву, был созыв Совета безопасности Российской Федерации. То есть сразу была проведена связь между этим решением и интересами безопасности России. И когда потом Сергей Лавров обвинил США, что они стоят за этим, стало очевидно, что в этом видят большое геополитическое поражение", - уточнил эксперт.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Азовское море, конфликт, Майдан
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