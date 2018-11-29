Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены

29.11.2018 15:52

На фоне конфликта в Азовском море между Россией и Украиной после нападения российских пограничников на катера ВМФ Украины США отправили в акваторию Черного моря разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V.

Информацию об этом опубликовал известный российский блогер Рустем Адагамов, спровоцировав нервную реакцию россиян, передает dialog.ua.

Воспользовавшись сервисом отслеживания траектории воздушных судов Адагамов показал, как американский борт около 2 часов летал вокруг побережья Крыма и Краснодарского края России, вылетев с базы на Кипре.

Он отметил, что разведывательный полет стал уже пятым по счету после того, как россияне атаковали украинские катера в Черном море. "Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V, вылетевший с авиабазы на Кипре, около двух часов летал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Это был уже пятый подобный полет американского самолета-разведчика после пограничного инцидента в Черном море", - написал он.