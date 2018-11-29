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Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал
Украина нашла способ эффектно ответить России на попытку заблокировать проход украинских кораблей в Керченском проливе.
Официальный Киев будет настаивать, чтобы власти Турции закрыли пролив Босфор между Черным и Средиземным морями для курсирования российских судов в ответ на действия Москвы в Азовском море.
Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, передает dialog.ua.
Воронченко подчеркнул, что Украина инициирует ответ на российскую агрессию в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19). Согласно документу от 1936 года, Турция контролирует пролив между Черным и Средиземным морями и имеет право заблокировать прохождение военных судов воюющих государств через проливы Босфор и Дарданеллы.
Журналисты напоминают, что конвенция Монтре и сам документ были оформлены в 1936 году в связи с конвенцией о восстановлении суверенитета Турции над ключевыми с точки зрения геополитики проливами.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Турция, Керченский пролив, Босфор, блокирование
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