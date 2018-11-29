Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал

29.11.2018 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал

Украина нашла способ эффектно ответить России на попытку заблокировать проход украинских кораблей в Керченском проливе.

Официальный Киев будет настаивать, чтобы власти Турции закрыли пролив Босфор между Черным и Средиземным морями для курсирования российских судов в ответ на действия Москвы в Азовском море.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, передает dialog.ua.

Воронченко подчеркнул, что Украина инициирует ответ на российскую агрессию в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19). Согласно документу от 1936 года, Турция контролирует пролив между Черным и Средиземным морями и имеет право заблокировать прохождение военных судов воюющих государств через проливы Босфор и Дарданеллы.

Журналисты напоминают, что конвенция Монтре и сам документ были оформлены в 1936 году в связи с конвенцией о восстановлении суверенитета Турции над ключевыми с точки зрения геополитики проливами.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Турция, Керченский пролив, Босфор, блокирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх