Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал

29.11.2018 14:12

Украина нашла способ эффектно ответить России на попытку заблокировать проход украинских кораблей в Керченском проливе.

Официальный Киев будет настаивать, чтобы власти Турции закрыли пролив Босфор между Черным и Средиземным морями для курсирования российских судов в ответ на действия Москвы в Азовском море.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, передает dialog.ua.

Воронченко подчеркнул, что Украина инициирует ответ на российскую агрессию в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19). Согласно документу от 1936 года, Турция контролирует пролив между Черным и Средиземным морями и имеет право заблокировать прохождение военных судов воюющих государств через проливы Босфор и Дарданеллы.

Журналисты напоминают, что конвенция Монтре и сам документ были оформлены в 1936 году в связи с конвенцией о восстановлении суверенитета Турции над ключевыми с точки зрения геополитики проливами.