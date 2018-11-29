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В Украине ожидается сильный ветер и объявлено штормовое предупреждение
В Украине 29 — 30 ноября ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15−22 метров в секунду.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает donpress.com.
По данным синоптиков, порывы ветра ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму.
В то же время, сегодня, несмотря на сильный ветер, погода останется без изменений, но уже завтра в центральных и южных областях ожидается небольшое похолодание и снег.
Так, на западе страны температура воздуха днем будет на уровне −2…−4 градусов, ночью опустится до −13…−16. На севере и в центре Украины температура воздуха воздуха днем будет −4…−6, ночью −12…−14. Теплее всего будет в восточных и южных областях — −2…−4, а ночью опустится до −7…−9. В аннексированном Крыму ожидается мокрый снег с дождем.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, ветер, гидрометеоцентр, штормовое предупреждение, прогноз погоды
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