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В Украине треть больниц перешли в режим военного положения

29.11.2018 21:28
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В Украине треть больниц перешли в режим военного положения

В Украине для военного положения определены около 300 больниц по всей стране, куда в случае необходимости будут эвакуировать военных, полицейских и гражданских.

Об этом говорится в сегодняшнем сюжете ТСН, передает zi.dn.ua.

Отмечается, что в этих заведениях должен быть запас препаратов крови, необходимых медикаментов и резерв мест в отделениях и реанимации.

Медики говорят, что готовы принимать и гражданских, и военных, но наибольшей проблемой является запас лекарств — для неотложных состояний он минимальный.



Теги: Украина, Донбасс, больницы, кровь, медикаменты, военное положение, препарат
 
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