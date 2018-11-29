Последние новости раздела
- В Украине треть больниц перешли в режим военного положения21:28
- Очередная ложь России: у Путина цинично опровергли блокировку прохода кораблей через Керченский пролив18:21
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат17:48
- В Украине ожидается сильный ветер и объявлено штормовое предупреждение17:11
- Курс доллара растет быстрее на востоке Украины, чем на западе16:50
- Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены15:52
- Меркель обсудит с Путиным эскалацию в Азовском море на саммите G2015:31
- У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море14:28
- Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал14:12
- В Одесской области системы ПВО приводят в режим готовности13:30
В Украине треть больниц перешли в режим военного положения
29.11.2018 21:28
В Украине для военного положения определены около 300 больниц по всей стране, куда в случае необходимости будут эвакуировать военных, полицейских и гражданских.
Об этом говорится в сегодняшнем сюжете ТСН, передает zi.dn.ua.
Отмечается, что в этих заведениях должен быть запас препаратов крови, необходимых медикаментов и резерв мест в отделениях и реанимации.
Медики говорят, что готовы принимать и гражданских, и военных, но наибольшей проблемой является запас лекарств — для неотложных состояний он минимальный.
Теги: Украина, Донбасс, больницы, кровь, медикаменты, военное положение, препарат
Читайте также:
- В больницы "ДНР" завозят лекарственные препараты и кровь - ожидают большое количество раненых?
- Украинцы сами будут выбирать себе врачей
- Тимошенко считает, что Порошенко может ввести военное положение, чтобы отменить выборы
- В горловских больницах нет денег на питание и медикаменты
- Супрун призвала врачей перевозить пациентов ногами вперед
- Военное положение в Украине: что будет с выборами президента
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»20:26
- Полный крах в "ДНР": Пушилин выдал заводчанам Донецка нищенские продуктовые наборы вместо денег. ВИДЕО19:54
- В «ДНР» повышают цены на хлеб19:23
- Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек18:52
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"17:32
- Боевиков «ДНР» уличили в погрузке ящиков с боеприпасами возле границы с РФ16:29
- В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине16:08
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- В Украине треть больниц перешли в режим военного положения21:28
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»20:26
- Полный крах в "ДНР": Пушилин выдал заводчанам Донецка нищенские продуктовые наборы вместо денег. ВИДЕО19:54
- В «ДНР» повышают цены на хлеб19:23
- Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек18:52
- Очередная ложь России: у Путина цинично опровергли блокировку прохода кораблей через Керченский пролив18:21
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат17:48
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения