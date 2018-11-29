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Военное положение: как будет работать почта? Все подробности об отправлении писем и посылок, получении пенсий
Почтовые службы Украины в условиях военного положения работают в штатном режиме. Об этом отдельно заявляют сами организации.
Так «Укрпочта» опубликовала заявление, в котором указала, что введение военного положения в некоторых областях не повлияет на ее работу, передает donpress.com.
«Условия выплаты пенсий и пересылки почтовой корреспонденции не изменятся. Клиенты по-прежнему будут получать услуги в почтовых отделениях в полном объеме. Изменений в ценах на услуги и сервисы компании не произойдет. Никаких изменений в графике работы также не предусмотрено», — говорится в заявлении.
Аналогичное заявление опубликовано и на сайте «Новой почты».
«На данный момент „Нова Пошта“ работает в обычном режиме. Все отделения и структурные подразделения компании работают без изменений в графике. Мы обрабатываем и отправляем все заказы в полном объеме и делаем все, чтобы интересы наших клиентов не пострадали», — говорится в тексте.
Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта, военное положение, услуги, Новая почта, выплаты, пенсии
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