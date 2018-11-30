22 человека не смогли пересечь линию разграничения, двое задержаны на блокпостах

30.11.2018 16:20

Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 30 ноября, новые данные о задержаниях на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда и мобильных блокпостах.

«Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, - отметил Жуганов. - За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию последовало почти 17 000 человек и более 2000 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 22-м лицам. Также, выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму более 246 тысяч гривен и зафиксированы три попытки предоставление неправомерной выгоды пограничному наряду».

Также представители пресс-центра ОС сообщил, что за прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут на Донбассе службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны два человека, причастные к незаконным вооруженным формированиям.

Отметим, что всего вчера через КПВВ вчера проследовало 34,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, а сегодня, 30 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 205 авто.

Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе переходят на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).

Напомним, что пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.

Источник : http://avdeevka.city