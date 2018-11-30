Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех

30.11.2018 11:15

В основном, украинские банки зарабатывают на валютных комиссиях и на оборотах с расширением клиентской базы

В октябре банковская система Украины заработала 3,9 млрд. грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.

Также украинские банки вероятнее всего закончат 2018 год с прибылью, спрогнозировала Рожкова:

«А по последним данным, прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд. грн.», — отметила чиновник.

Известно, что при этом она констатировала рекордно низкие расходы финучреждений на формирование резервов. А именно наа 25% меньше, чем год назад — 21,4 млрд. грн.

Также Рожкова сообщила, что имеется тенденция с ростом комиссионных доходов.

Банки научили зарабатывать на услугах, а не только на кредитных ставочных процентах:

«Повышение комиссионных доходов связано с увеличением безналичных расчетов, и с одновременным повышением стоимости услуг, связанных с наличными», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления крупного отечественного банка Антон Тютюн, передает UBR.ua.

«В нынешней конкурентной борьбе нет смысла в сильном завышении тарифов на кассовое обслуживание. Можно заработать раз или два, но после высокая комиссия оттолкнет клиентов, и они уйдут. Намного выгоднее ставить средние ценник или даже чуть ниже, и зарабатывать на оборотах. О низкой стоимости услуг узнают быстро, и клиентская база начинает активно разрастаться», — прокомментировал сложившуюся ситуацию председатель правления одного из отечественных банков Владислав Кравец.

В основном комиссионный заработок «выгорает» из следующего:

«Это документарные операции — аккредитивы, гарантии и прочее. А также валютообменные операции», — сказал Кравец.

Известно, что с 1 декабря прожиточный минимум (общий показатель) вырастет до 1853 гривен. Предыдущее повышение было 1 июля 2018 года, действующий размер прожиточного минимума – 1777 грн.

Прожиточный минимум вырастет и для других категорий граждан. Для трудоспособных лиц с 1 декабря он составит 1921 грн. Для утративших трудоспособность – 1497 гривен. Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 декабря составит 1626 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2027 грн.

Вырастут и привязанные к размеру прожиточного минимума социальные выплаты. Минимальная пенсия с 1 декабря увеличится на 62 гривны – до 1497 гривен.

Выплаты по беременности и родам увеличатся на 25 гривен – до 485,25 грн.

Помощь матерям-одиночкам будет рассчитываться, исходя из совокупного дохода за месяц и прожиточного минимума на ребенка. Если у матери минимальная зарплата, то помощь государства составит 164,5 грн.

Источник: https://politeka.net