Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское» и н.п. Майорск

30.11.2018 20:17

Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли КПВВ «Майорское» и населенный пункт Майорск. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Поздно вечером 27 ноября камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), зафиксировала 2 снаряда с юго-востока на северо-запад ориентировочно в 100–800 м в восточном и юго-восточном направлениях. Эта камера также зафиксировала последовавший разрыв одного из этих двух снарядов на восточной окраине КПВВ».