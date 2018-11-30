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Чийгоз: Украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя

30.11.2018 08:03
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Чийгоз: Украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя

Из СИЗО оккупированного Симферополя начали вывозить украинских моряков, которых захватили в следствии произошедшего в Керченском проливе инцидента. Как передает replyua.net, этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз. «На сегодняшний день есть информация, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя», − отметил Чийгоз.

По данным «Крым.Реалии», эту информацию подтвердил российский адвокат Николай Полозов, отметив, что в настоящее время остается неизвестным, куда именно увозят украинских военных. Российские власти еще не предоставили официального подтверждения или опровержения данных.

Как известно, в минувшее воскресение, 25 ноября, сотрудники российского спецназа захватили три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки задержали 24 украинских моряка, из которых шесть получили ранения. Спустя некоторое время все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. 



Теги: Донбасс, Симферополь, моряки, СИЗО, захват
 
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