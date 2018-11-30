«Доставлены в Москву и переодеты в тюремную одежду»: стали известны подробности о пленных украинских моряках

30.11.2018 21:45

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента сообщила украинских моряков, которые попали в российский плен, вывезли с оккупированного Крыма в Москву, передает replyua.net.

«Он только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от УФСБ, что все украинские моряки, которые содержались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву», - написала она. В то же время российское издание Дождь сообщает, что в московское СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице «Матросской тишины».



«Моряки сейчас находятся в карантинных камерах на одиночном содержании. Это временные помещения, куда размещают обвиняемых/подозреваемых для проверки документов и состояния их здоровья на период 7-10 дней», - сообщили в издании. Также отмечается, что условия для украинцев типичные: камеры полтора на два метра, железные кровати, матрацы, шерстяные одеяла, стены покрашенные зеленой краской.

«Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет», – сказал членам Общественной наблюдательной комиссии один из моряков Роман Мокряк. «Все прибывшие были переодеты в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в «Лефортово» запрещено», – заявили в изоляторе.