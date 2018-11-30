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Громкий арест в Луганске: на "подвал" брошен друг Плотницкого и "главный таможенник" "ЛНР" Карпак – подробности
30.11.2018 16:38
Андрей Карпак был одним из немногих ставленников Игоря Плотницкого, который не просто сохранил свой пост после "госпереворота" в "ЛНР", но и продолжал возглавлять "таможенное ведомство" террористов при новой "власти". О финансовых аппетитах Карпака в "ЛНР" ходили легенды. Данью "главный таможенник" "ЛНР" обложил в ОРДЛО буквально все. Источники сообщают, что на "карман" чистыми Карпак ежедневно клал сотни тысяч рублей. А его ежемесячные доходы исчислялись сотнями тысяч долларов, передает "Диалог.UA". Однако и этого "бесстрашного" сторонника "республики", находящегося в базе данных "Миротворца", постигла печальная участь предыдущих "любимцев" Плотницкого.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, арест
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