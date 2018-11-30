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Климкин прокомментировал отмену Трампом встречу с Путиным
30.11.2018 09:45
Руководитель украинской дипломатии Павел Климкин предположил, что диалог между американским лидером Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным не состоится до тех пор, пока последний не возвратит в Украину захваченные в Черном море корабли ВМС ВСУ, о чем пишет replyua.net.
Главное сообщение отмены главой Белого дома встречи с Путиным состоит в том, что эта встреча не состоится, пока не будет разрешен вопрос с захватом РФ украинских кораблей и моряки не вернутся в Украину.
В том числе, в своем аккаунте в «Твиттере» Павел Климкин написал: «Все комментируют решение Дональда Трампа не встречаться с российским президентом… Спасибо нашим американским друзьям за реальную и безусловную поддержку».
Теги: Донбасс, Путин, отмена, встреча, Дональд Трамп
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