От такого удара Кремлю не оправиться - мир готовится обрушить всю мощь и "разорвать" обидчиков Украины изнутри

30.11.2018 21:30

Запад планирует серьезно подкосить Кремль новыми неофициальными санкциями.

Будут они очень болезненными для режима. Об ударе по путинскому режиму рассказал telegram-канал "Военное положение в Украине LIVE", передает "Диалог.UA". Запад намерен серьезно приструнить "потерявший берега" путинский режим.

Готовится ряд мер, которые подкосят Кремль. Активное участие в этом процессе примет Великобритания, которой РФ устроил ранее химатаку. "В Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащих гражданам России", - сообщил ресурс, уточнив, что миграционная служба Соединенного Королевства также готовит большие списки россиян, которых подвергнут депортации.

Попадут в них в первую очередь члены семей российских чиновников. К экономическому наказанию Кремля присоединились также Саудовская Аравия и Кипр. Банки первой консультируются относительно заморозки российских активов. Кипр, со своей стороны, заявил о намерении поддержать Лондон в его борьбе с "грязными" деньгами РФ. Частью данного удара Запада по РФ стала отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.

Произошло это, уверяет telegram-канал, после экстренного заседания в Белом доме представителей ряда стран. Еще одним ударом по РФ станет новое экстренное заседание Совбеза ООН. Тема пока держится в секрете.



Источник: www.dialog.ua