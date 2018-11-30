Петр Порошенко мощно обратился к президенту РФ: "У меня есть две плохие новости для Путина"

30.11.2018 16:08

Уже ни для кого не является секретом, что глава страны-агрессора хочется нагло влезть в демократические выборы президента в Украинском государстве, дабы заполучить себе "карманного" лидера Украины. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть две плохие новости для империалиста Владимира Путина, уведомляет "Диалог.UA". Порошенко отметил, что первая плохая новость для Путина заключается в том, что президент российского государства-агрессора никогда не будет тем, кто решает судьбу президентского кресла в Украине, поскольку это решение будет принимать исключительно народ Украинского суверенного государства. Он подчеркнул, что уверен и полностью доверяет каждому гражданину Украины, поэтому сообщил вторую плохую новость для президента России, согласно которой в стране из-за военного положения не отменят выборы, так как от отмены выиграет лишь одна персона, и это глава Кремля.



Источник : https://www.dialog.ua