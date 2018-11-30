Погода в декабре в Украине: и дождь, и снег, и морозы

30.11.2018 12:15

Погода в декабре принесет в Украину и снег, и морозы, и потепление с дождями. Как будет меняться погода в течение первого зимнего месяца, читайте в материале

Первый месяц зимы и последний месяц 2018 года покажет весь спектр погодных условий, которые только могут быть в декабре. Синоптики прогнозируют, что начало месяца будет очень холодным и снежным, а затем температура начнет повышаться. Весь декабрь на дорогах будет опасная ситуация, гололед, временами мокрый снег и дождь, так что водителям нужно соблюдать осторожность.

В начале декабря погода будет морозной. На западе Украины столбики термометров будут показывать -19 градусов, в остальной части страны морозы будут до 10 градусов ночью и 5 градусов ниже нуля днем.

Только в южных областях в первых числах декабря будет плюсовая температура. Затем тепло начнет распространяться и на остальную территорию Украины. Уже после 5-го декабря в западных областях будет около нуля днем, а ночью не ниже -5 градусов.

Начало месяца будет снежным, и надо успеть насладиться этими днями. Потому что потом осадки если и будут, то в виде дожда или мокрого снега. Даже при понижении температуры в конце месяца вряд ли выпадет снег, так что Новый год придется встречать без снега.

Специалисты Укргидрометцентра прогнозируют, что зима 2018-2019 будет без сильных морозов, температура даже будет выше климатической нормы на пару градусов. А вот зарубежные синоптики считают, что морозы украинцы ощутят этой зимой, хотя снега будет мало.

Прогноз от народных синоптиков практически совпадает с официальным. По мнению Владимира Деркача, после 10 декабря начнется потепление, которое затянется до 20-х чисел. В последней декаде месяца температура резко снизится.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что температура в течение декабря будет колебаться, но настоящей зимы мы пока не увидим. Снег выпадет в конце месяца, но пролежит недолго, так как в начале января тоже потеплеет. Горбань предсказывает, что зима с морозами и снегом придет в середине января.

Источник: https://politeka.net