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Порошенко «вызвал на ковер» силовиков

30.11.2018 14:15
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Порошенко «вызвал на ковер» силовиков

Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание по усилению обороноспособности. Соответствующая онлайн-трансляция ведется на странице главы государства в Facebook утром в пятницу, 30 ноября,передает Корреспондент.

Совещание проходит при участии руководителей силовых ведомств - министра обороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко, министра иностранных дел Павла Климкина и глав других ведомств.

Полная боевая готовность. Военное положение в ВСУ

Источник : https://from-ua. 



Теги: Донбасс, силовики, Порошенко
 
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