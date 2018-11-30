Порошенко «вызвал на ковер» силовиков

30.11.2018 14:15

Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание по усилению обороноспособности. Соответствующая онлайн-трансляция ведется на странице главы государства в Facebook утром в пятницу, 30 ноября,передает Корреспондент.

Совещание проходит при участии руководителей силовых ведомств - министра обороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко, министра иностранных дел Павла Климкина и глав других ведомств.

Полная боевая готовность. Военное положение в ВСУ

Источник : https://from-ua.