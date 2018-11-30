После президентских выборов Гройсман покинет пост премьера

30.11.2018 11:46

Премьер-министр Гройсман завершил масштабный визит в Германию: провел встречи со всем высшим политическим руководством Германии – канцлером Меркель, президентом Штайнмайером, председателем парламента, министром финансов, министром экономики и энергетики, главой МИД, встретился с руководителями ведущих немецких компаний, совместно с Меркель открыл бизнес-форум, обсудил и заручился поддержкой Германии по «Северному потоку-2», по Керченскому инциденту.

То есть, по факту получил для Украины всю возможную политическую и экономическую помощь от Германии. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Алексей Голобуцкий.



Он отмечает, что это уже действительно была мощная заявка на самостоятельную политическую карьеру – до президентских выборов осталось четыре месяца, а после них Владимир Гройсман, как он уже неоднократно заявлял, оставит пост премьера и включится в парламентскую кампанию.



По мнению политолога, с такой стартовой площадкой, если динамика не будет потеряна, действующий глава правительства имеет все шансы на эффектное вхождения в парламент 9-го созыва. По крайней мере, в Европе его, судя по результатам последнего визита, уже воспринимают как самостоятельного политика.