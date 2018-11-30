- "Зарвавшийся Путин за день получил две "мегапощечины" от Трампа и Меркель", - кадры острого заявления Климкина13:10
- Путин наращивает силы в аннексированном Крыму и приказал разместить комплекс ПВО «Панцирь – С»12:54
- Всеобщая мобилизация в Украине: украинский эксперт рассказал о возможных прогнозах – подробности12:30
- Погода в декабре в Украине: и дождь, и снег, и морозы12:15
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- После президентских выборов Гройсман покинет пост премьера11:46
- Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех11:15
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет10:15
После президентских выборов Гройсман покинет пост премьера
Премьер-министр Гройсман завершил масштабный визит в Германию: провел встречи со всем высшим политическим руководством Германии – канцлером Меркель, президентом Штайнмайером, председателем парламента, министром финансов, министром экономики и энергетики, главой МИД, встретился с руководителями ведущих немецких компаний, совместно с Меркель открыл бизнес-форум, обсудил и заручился поддержкой Германии по «Северному потоку-2», по Керченскому инциденту.
То есть, по факту получил для Украины всю возможную политическую и экономическую помощь от Германии. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Алексей Голобуцкий.
Он отмечает, что это уже действительно была мощная заявка на самостоятельную политическую карьеру – до президентских выборов осталось четыре месяца, а после них Владимир Гройсман, как он уже неоднократно заявлял, оставит пост премьера и включится в парламентскую кампанию.
По мнению политолога, с такой стартовой площадкой, если динамика не будет потеряна, действующий глава правительства имеет все шансы на эффектное вхождения в парламент 9-го созыва. По крайней мере, в Европе его, судя по результатам последнего визита, уже воспринимают как самостоятельного политика.
Теги: Донбасс, президент, премьер-министр, Гройсман
- Донбасс грозит рейдерам железным кулаком
- Эпидемия в Украине. Заражены уже двенадцать областей
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Путин на встрече с премьер-министром Израиля вел себя очень нервно (ВИДЕО)
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Мэр Донецка считает Николая Азарова оптимальным кандидатом в премьер-министры
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину07:10
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- "Зарвавшийся Путин за день получил две "мегапощечины" от Трампа и Меркель", - кадры острого заявления Климкина13:10
- Путин наращивает силы в аннексированном Крыму и приказал разместить комплекс ПВО «Панцирь – С»12:54
- Всеобщая мобилизация в Украине: украинский эксперт рассказал о возможных прогнозах – подробности12:30
- Погода в декабре в Украине: и дождь, и снег, и морозы12:15
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- После президентских выборов Гройсман покинет пост премьера11:46
- Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство11:30
- Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех11:15
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения