Путин готовит новую морскую атаку: названа цель

30.11.2018 20:05

Москва может повторить действия, к которым она прибегала, атакуя украинские корабли в Азовском море, для того, чтобы расширить свое присутствие в территориальных водах Дании и Германии. Предлогом может стать "защита" строительства газопровода "Северный поток-2".

"Агрессией в Керченском проливе РФ нарушила ряд международных соглашений. В частности, Конвенцию ООН по морскому праву, которая требует свободу морских перевозок, а также упомянутые ранее двусторонние украинско-российские соглашения о Керченском проливе и Азовском море", — отметила группа DiXi Group, опубликовав предупреждение, передает Обозреватель.

"Можно ожидать, что Россия будет использовать защиту газопровода "Северный поток-2" как оправдание для расширения своего присутствия в территориальных водах этих стран", — добавили аналитики.

По их мнению, однажды российские силы — регулярная армия, частные военные компании или подразделения безопасности "Газпрома" — могут зайти в 12-мильную зону, как в случае с Украиной.

"Не исключено, что не будет прямой реакции, чтобы не повышать напряженность", — говорится в заявлении.

В DiXi Group также подчеркнули, что в 2007 году в РФ приняли закон, который позволяет компаниям "Газпром" и "Транснефть" использовать частные подразделения безопасности и покупать оружие — под предлогом защиты стратегической инфраструктуры от террористических нападений.

"Также есть угроза в Балтийском море. РФ может использовать "Северный поток-2" для контроля движения судов. Начиная с формальных процедур, затем, как в случае с Украиной, это может перейти на уровень более агрессивного контроля и блокировки кораблей, влияния на торговлю в регионе", — говорят аналитики.

Чтобы избежать повторения сценария, Запад должен осудить агрессию РФ в Азовском море, дать "недвусмысленный признак готовности" к военной поддержки путем расширения НАТО, отмеить разрешения, предоставленные для "Северного потока-2".

Источник: https://from-ua.com