Путин наращивает силы в аннексированном Крыму и приказал разместить комплекс ПВО «Панцирь – С»

30.11.2018 12:54

До конца текущего года Российская Федерация намерена разместить на территории аннексированного Крыма новый дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», такая информация поступила от начальника пресс-службы Южного военного округа РФ (ЮВО) полковник Вадима Астафьева. Он отметил, что на сегодняшний день на полигоне в Астраханской области расчеты комплексов Панцирь-С проводят учебные стрельбы. Дивизион комплексов Панцирь-С может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.



В то же время, журналисты издания напомнили, что комплексы «Панцирь-С» уже есть у российских военных на территории аннексированного Крыма. В частности, в июне Черноморский флот проинформировал, что расчеты комплексов в районе Керчи провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника.



Накануне стало известно, что Россия разместила вблизи административной границы с Украиной в Крыму четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400.